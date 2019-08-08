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KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan 10 şahıs tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 12 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.08.2019 17:05 KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan 10 şahıs tutuklandı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 12 şahıstan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk sahasında suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda; hakkında 6 ayrı 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 4 ayrı Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Kullanma ve Bulundurma, 2 ayrı 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması olmak üzere toplam 13 ayrı dosyadan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., Parada Sahtecilik suçundan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Kasten Öldürme suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan Ü.Ş., 5809 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan aranması bulunan Y.U., Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranması bulunan B.K., V.P., M.O., S.Ö., O.K. ile M.K., ;Nitelikli Dolandırıcılık suçundan aranması bulunan C.K. ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.Ş. isimli olmak üzere 12 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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