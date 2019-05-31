KOM kaçakçılara göz açtırmıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 1 şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa Muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 29 Mayıs günü 1 şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın adreslerinde yapılan aramalar neticesinde 21 bin 600 kaçak makaron, 7 paket kaçak sigara sarma kağıdı, 30 adet kaçak sigara sarma makinası ele geçirildi. Polis
ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
, Kaçakçılıkla Mücadele
, 3. Sayfa