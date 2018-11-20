Kom Şube 53 Adet Sahte 20 TL Banknot Ele Geçirdi

20 Kasım 2018 Salı 17:13



20 Kasım 2018 Salı 17:13

KOM Şube 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirdiESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu yakalanan şüphelide toplam bin 60 TL olan 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, Parada Sahtecilik Suçuyla Mücadele kapsamında kentte çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Parada Sahtecilik suçundan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda, toplam 53 adet sahte 20 TL banknot ele geçirildi.Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.