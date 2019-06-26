Komando
birlikleri Suriye
sınırına sevk edildi
KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis
üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep
üzerinden Kilis'e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Elbeyli
ilçesindeki Çıldıroba üs bölgesine giriş yaptı. Askerlerin buradan Suriye'deki birliklere geçecekleri öğrenildi.