26.06.2019 17:28
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Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi

Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildiKİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.

Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi
KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye sınırındaki üs bölgesine giriş yaptı.
Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba üs bölgesine giriş yaptı. Askerlerin buradan Suriye'deki birliklere geçecekleri öğrenildi.Komando birlikleri Suriye sınırına sevk edildi
Kaynak: İHA
kilis , komando , suriye , 3. Sayfa

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