14.06.2019 13:25
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Komando birlikleri Suriye'ye hareket etti

Komando birlikleri Suriye

Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, birlikte Suriye'nin Mare ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti.

Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, birlikte Suriye'nin Mare ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti.

Suriye'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Hatay üzerinden Kilis'e geldi. Buradan komandolar ile askeri araçlar, Öncüpınar Hudut Bölüğü üzerinden Suriye'nin Mare ile Tel Rıfat bölgesine hareket etti. Birliklerin Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgelerin sınırına konuşlanacağı öğrenildi.

Sevkıyatların peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis, Komando, Suriye, 3. Sayfa

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