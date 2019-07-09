09.07.2019 18:16
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Komando birlikleri Suriye'ye hareket etti

Komando birlikleri Suriye

Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, otobüsler ve mühimmatları ile birlikte Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.

Kilis üzerinden komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, otobüsler ve mühimmatları ile birlikte Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.

Suriye'de görev yapmak için Sakarya Komanda Tugayı'ndan yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis'e geldi. Buradan komandolar, askeri araçlar, kirpiler, otomobiller ile mühimmat taşıyan sivil tırlar ile birlikte, Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçerek burada bulunan üs bölgelerine gitti. - KİLİS
Kaynak: İHA
Sakarya, Komando, Suriye, Kilis, 3. Sayfa

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