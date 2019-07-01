Komando
birlikleri Suriye
'ye sevk edildi
KİLİS - Komando
birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis
üzerinden Suriye
içerisindeki üst bölgelerine hareket etti. Suriye
'de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep
üzerinden Kilis
'e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis
'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden askeri birlikler, Suriye'ye geçti. Askerlerin Suriye'deki üst bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.