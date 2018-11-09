09 Kasım 2018 Cuma 17:04



09 Kasım 2018 Cuma 17:04

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde temel eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar için yemin töreni yapıldı.Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen yemin törenine, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ ve rütbeli askerler ile aileler katıldı.Temel eğitimlerini tamamlayan 2018'e 11. dönem bin 548 uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.Albay Çetinbağ, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan, hala aynı yerde çocukları veya torunları askerlik yapan kişilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.Çetinbağ, törende yaptığı konuşmada, Türk ordusunun en önemli örf ve adetlerinden olan and içmenin manevi değerinin kendileri için çok büyük olduğunu söyledi.Buluşmada duygusal anlar yaşandıYemin eden askerlerin bu şerefi en iyi şekilde koruyacağını ifade eden Çetinbağ, "Kara Kuvvetlerimizin göz bebeği komandolarımızdır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca gerek Kıbrıs Barış Harekatı'nda gerekse de teröristle mücadele harekatında topraklarımızda ve sınırlarımızın ötesinde komandolar daima en önde kahramanca görev yapmışlar, yapmaya devam etmektedirler. Komando olmak bir onurdur. Çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız en büyük manevi mirastır." diye konuştu.Törende askerler tarafından gerçekleştirilen bayrak gösterisine aileler büyük ilgi gösterdi. Askerler "Komandoyuz, güçlüyüz, cesuruz, hazırız." ve "Ordu milletin özüdür." pankartını açtı.Törenin sonunda askerler, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Daha sonra aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.