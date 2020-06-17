Komandolar Haftanin'de teröristlerin inlerine giriyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor.

17.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:56
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor.
Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu.
Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk komandosunun gücünü o dağlarda bir kez daha göstereceğinize, daha önce yazdığınız destanları yazacağınıza inanıyoruz" Komandolar Haftanin’de teröristlerin inlerine giriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Haftanin, Irak, Güncel, Haber

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