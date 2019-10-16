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Komandolar, milli sporculara selam gönderdi

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, cimnastik ve boksta şampiyon olan sporcular ile A Milli Futbol Takımı oyuncularına Tel Abyad'dan selam gönderdi.

16.10.2019 09:58Komandolar, milli sporculara selam gönderdi

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, cimnastik ve boksta şampiyon olan sporcular ile A Milli Futbol Takımı oyuncularına Tel Abyad'dan selam gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların milli sporcular için hazırladığı videoyu, Twitter hesabından paylaştı. "Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla paylaşılan videoda, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan İbrahim Çolak, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde şampiyon olan Busenaz Sürmeneli ile A Milli Futbol Takımı oyuncularının asker selamı verirken çekilen fotoğrafları yer aldı. Komandolar, "Şampiyon olan milli sporcularımız ve milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selem olsun" ifadeleriyle milli sporculara selam gönderdi.

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A Milli Futbol Takımı, Güncel

Kaynak: DHA

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