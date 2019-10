Komandolar savaş provasını böyle yapıyor...Nefes kese provayı İHA görüntüledi

Komandolar savaş provasını böyle yapıyor...Nefes kese provayı İHA görüntüledi76 metrelik kuleden halatlarla inip gerçek bombaların altında düşman mevzilerine sızıyorlarMavi berelilerin zorlu eğitimi kapılarını İHA'ya açtıMavi bereli komandoların yerli silahlarla nefes kesen savaş provasıDünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, mavi bereli komandolar zorlu hava, arazi ve iklim şartlarına alışmak için çeşitli zorlu bir eğitim görüyor.Komandoların yerli silah ve mühimmat ile yaptığı operasyonel faaliyetler dosta güven düşmana korku salıyor

ISPARTA - Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, mavi bereli komandolar zorlu arazi ve iklim şartlarına alışmak çok çetin bir eğitim görüyor. Komandoların yerli silah ve mühimmat ile yaptığı operasyonel faaliyetler ise göz doldurdu. Mehmetçik nefes kesen savaş provasında 6 kategoride 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden başarıyla geçti. Komandolar, meskun mahallerde en iyi şekilde muharebe ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor. Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahaldeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor. Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor.Günümüz muharebe ortamının yiğit savaşçıları, mavi bereli komandolar, eğitimlerine yuvaları olan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında devam ediyor. Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan merkezde komandolar eğitimlerini; çok yönlü olarak her türlü tehdit ortamına hazırlıklı olacak şekilde, hava ve arazi şartlarına, yılmadan, yorulmadan, en üst seviyedeki görev bilinci ile sürdürüyor.Türkiye ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla düşmanın korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar, operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

"6 kategori,127 parkur"Karaburun Özel Eğitim Merkez Komutanlığında içinde su, kara, dağcılık olmak üzere 6 kategoride 127 zorlu parkurda, komandolar psikolojik dayanıklılıklarını en üst seviyeye çıkarak şekilde eğitim görüyor. Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde mavi bereli komandolar, dikenli tel altında sürünme, muhabere ortamından yaralı taşıma, tazyikli su altında kütük taşıma ve yanan bir suyun altından dalış yaparak geçti. Gerçeğini aratmayan eğitimlerde, komandoların verilen sürede parkurları tamamladıkları görüldü.

"Denge ve hız parkuru"Sabahın erken saatlerinde başlayan eğitimlerde komandolar, özel engel parkurunda ise fiziki beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, cesaretlerini kırılmaz seviyeye getirmek amacıyla, sallanan toplar arasından dengeli ve hızlı şekilde geçiş, ahşap kuleye tırmanma ile 3 bölümden oluşan file engelinden sürünerek ve yürüyerek geçti.

"76 metrelik kulede zorlu eğitim"Aynı merkezde Eğirdir Gölü kenarına 2002 yılında Türk mühendisler tarafından inşa edilen 76 metre uzunluğundaki çok maksatlı kulede zorlu eğitimlerin verildiği yerler arasında yer alıyor. Komandolar kulenin 46 metrelik bölümünden 'kaplan','örümcek' 'kalça' adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor. Bu inişler mavi berelilerin muhabere ortamında yada bir bölgeye yapılan operasyonda bölgeye hızlıca ve etkin bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. 76 metreden gerçekleşen 'helikopter' yöntemiyle de komandoların operasyon noktasına helikopterle hızlı ve güvenli şekilde inişi hedefleniyor. Tam teçhizatlı tırmanma eğitimlerinin de verildiği kulede komandolar, metrelerce yüksekliğe tırmanarak operasyon ortamında karşılaşacakları engelleri geçebilme yeteneğini kazanıyor. Bu merkezdeki eğitimlerle komandoların, cesaret ve öz güvenlerinin gelişmesi, muharebe stresine alışması, yükseklik korkusunu yenmesi, güçlü bir iletişimin yanı sıra dağcılık yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tam bir savaş provasıKomandoların, her türlü sese alışkanlık ve ateş altında ilerleme yeteneklerini geliştirmek için sızma parkurundan geçiyor. Üzerlerinden geçen binlerce merminin altında sürünerek ilerleyen komandoların bu zorlu eğitiminde alana döşenmiş patlayıcılar da geçiş anında yüksek bir sesle patlıyor. Tam bir savaş provasını andıran parkurda, patlama alanlarına yakın bölgeden geçtikten sonra mevziye ulaşan komandolar, eğitmenlerinin taarruz emriyle de düşman saflarına giriş yapıyor.

Dağlık arazide kamufle olup ilerliyorlarBuradaki eğitimlerinin ardından yine sızma yeteneklerini geliştirmek için öğretmenleri eşliğinde dağlık arazideki sızma parkuruna geçen komandolar, bulundukları doğa koşullarına uygun şekilde kamufle oluyor, kendilerine önceden bildirilen koordinatlara dağlık arazide ilerliyor. Yeşillik alandaki doğayla bütünleşen, adeta gözün göremeyeceği kılığa bürünen komandolar, belirtilen koordinatlara ulaştığında ise uzun menzilli silahlarıyla siper alıp, düşmanı hedef menziline alıyor.

Teröristleri şoke eden baskınlarKomandolar, meskun mahallelerde en iyi şekilde muhabere ederek, düşmanlarını en kısa sürede etkisiz hale getirebilmek için öğretmenleri gözetim ve kontrolünde de eğitim alıyor. Bu eğitimlerde, ani baskın yapan ekipler önce mahalledeki belirtilen alanları adeta sise boğuyor. Ardından kontrollü şekilde ilerleyen komandolar, evlere girerek terörist kılığındaki düşmanları etkisiz hale getiriyor. Kalkan eşliğinde mahalledeki diğer evleri kontrol eden komandolar, kendilerine ateş açılması durumunda güvenli bölgeye geçerek karşılık veriyor.

Helikopterden seri inişlerKomandoların bir diğer eğitimi ise helikopterden seri inişler. Havalanan helikopterde belirtilen alana getirilen komandolar, yaklaşık 25 metrelik yükseklikten aşağı sarkıtılan halatlarla seri inişler gerçekleştiriyor. Her inen komando, bölgelerini kontrol ederek güvenliği sağlıyor. Yine helikopter içerisinde mavi berelilere öğretmenleri tarafından uzun menzilli silahlarla atış eğitimi veriliyor. Mavi bereliler meskun mahal eğitimleri kapsamında, hareketli şekilde 10,15,20 ve 25 metreden önce MPT 55 silahıyla, daha sonra tabancalarıyla belirlenen hedefleri 12'den vurdu.

Yerli silah MPT 55 ve KNT 76Komandolar, meskun mahalle baskını ve atış eğitimlerinde yerli silah MPT 55 ve KNT 76 silahlarını kullanıyor. Üzerinde Türk Bayrağının bulunduğu yerli silahla komandoların eğitimlerdeki gösterdiği başarı ise göz dolduruyor.

