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Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı

Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı Öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu alkışladılarHATAY - Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar devam ediyor.

10.10.2019 16:07
Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı
Öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu alkışladılar
HATAY - Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınıra sevkiyatlar devam ediyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan sınır birliklerinden 39. Mekanize Piyade Tugayı Osmaniye Komutan Yardımcılığı 1. Mekanize Piyade Taburu, sınır birliklerine doğru hareket etti. Sınır birliklerine giden komandoları, görev arkadaşları yola dizilerek asker selamıyla uğurladılar. Konvoyun Kırıkhan ilçesinde geçişi sırasında ise öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile konvoyu alkışladılar.
Komandoların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Komandolar silah arkadaşlarını sınır birliklerine uğurladı

Barış Pınarı Harekatı, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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