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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi.

11.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:13

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

EYP TUZAKLI MOTOSİKLET ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcı ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

TEL ABYAD'DA MAYIN EĞİTİM VE DEPOLAMA TESİSİ BULUNMUŞTU

Öte yandan, dün Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklamıştı.

Tel AbyadTel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel


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