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Komandolardan öğrencilere videolu mesaj

Antalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.

15.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:52Komandolardan öğrencilere videolu mesaj
Serik İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Dağ Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri ile cevap verdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, sevgi ve şefkatin pınarı kahraman Mehmetçiğe minik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklardan mektuplar gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, Kızılören İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplara cevap, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerlerden geldi.
Tam teçhizatlı halde, karla kaplı bir arazide Türk bayrağı ile bir video hazırlayan Mehmetçik, öğrencilere şu mesajı verdi:
"Antalya Serik Kızılören İlköğretim Okulunun kıymetli öğretmenleri ve sevgili öğrencileri, göndermiş olduğunuz mektuplar elimize ulaştı. Bizlerin burada en büyük moral kaynağı sizin göndermiş olduğunuz mektuplardır. Sizin gibi çocuklarımız olduğu için geleceğe umutla bakıyoruz. Gönderdiğiniz mektuplar için Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur olarak teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız."

Kızılören, Antalya, Komando, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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