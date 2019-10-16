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Komandolardan şampiyon sporculara mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların A Milli Futbol Takımı'na ve şampiyon sporculara mesajını paylaştı.

16.10.2019 10:30
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların A Milli Futbol Takımı'na ve şampiyon sporculara mesajını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" denildi. Paylaşımda komandoların, "Şampiyon olan Milli sporcularımız ve Milli takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkanızda kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'da sizlere ve tüm milletimize salam olsun" sözlerine yer verildi.
(BC-CC-Y)
Komandolardan şampiyon sporculara mesaj

A Milli Futbol Takımı, Güncel

Kaynak: İHA

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