Komandoların klibi, yoğun ilgi gördü

BİTLİS'in Hizan ilçesinde konuşlu komando taburunda görevli askerlerin çektiği klip, dosta güven, düşmana korku verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Hizan ilçe merkezindeki komando taburunda görevli personel, klipte, 5 zırhlı aracın önünde hilal şekli alıp, komando marşını okuyor. Drone Pilotu Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Erkan Külcü tarafından çekilen klipte, sis bombaları da kullanılıyor. Klip, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir" sözleri ile başlıyor. Klipte ayrıca, ilçe merkezinden de görüntüler yer alıyor.Sosyal medyada paylaşılan klip, yoğun ilgi gördü.