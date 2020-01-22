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Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis'in Suriye sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpilerin sevkıyatı sürüyorBatı ve doğu illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor.

22.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:06
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, 'in sınırındaki kritik bölgelerine komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpilerin sevkıyatı sürüyor
Batı ve doğu illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen komando birliklerinin sevkıyatı sürüyor. Suriye'de görev yapacak olan piyade komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. birliklerinin sınır hattına ve Suriye'ye sevkıyatlarının peyderpey devam ettiği bildirildi.
(Mehmet Ali Dağ/İHA)
Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor

Komando, Suriye, Kilis, TSK, Güncel

Kaynak: İHA


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