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Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için fabrikaya "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurdu

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ulvi Bezirci, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı holding çalışanları için hayata geçirdikleri acil eylem planı dahilinde Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurduklarını bildirdi.

24.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:34
Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için fabrikaya
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ulvi Bezirci, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı holding çalışanları için hayata geçirdikleri acil eylem planı dahilinde Kombassan Kağıt A.Ş. çalışanları için "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurduklarını bildirdi.
Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ulvi Bezirci, önceliklerinin çalışanlarının ve ailelerinin koronavirüse karşı sağlığını korumak olduğunu dile getirdi.
Buna yönelik olarak holding çatısı altında bulunan fabrikalardan Kombassan Kağıt A.Ş'de, "dezenfeksiyon cihazı kabini" kurduklarını kaydeden Bezirci, yazılı açıklamasının devamında şunlara yer verdi:
"Çalışanların günlük ateş ölçümü, fiziksel muayeneleri bu dönemde rutin hale getirilmiş ve bu suretle hasta çalışanlar sağlık kurumuna sevk edilerek izole edilmiştir. 300'den fazla çalışanı bulunan Kombassan kağıt A.Ş'ye belki de Konya'mızda ilk olarak 'dezenfeksiyon cihazı kabini' yerleştirilmiştir. Yeni nesil, akıllı sensor teknolojisi ile donatılmış olan 360 derecelik kabin 3 saniyede bir çalışanın tepeden tırnağa dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Çalışma, yaşam alanları ve işçi servislerinin belirli periyotlarda dezenfeksiyonu sürekli hale getirilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler : Kombassan, Güncel

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