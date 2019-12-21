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Kombi hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Gaziantep'te girdiği dairelerden kombi çalan şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

21.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:41 Kombi hırsızı önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
'te girdiği dairelerden kombi çalan şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 12 2019 Perşembe günü Şehitkamil Gazi Mahallesi Ali Nadi Ünler Bulvarı üzerinde bulunan bir ikametten kombi çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın girdiği dairelerden çaldığı kombileri çıkarması çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından kombi çalan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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