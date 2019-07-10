10.07.2019 12:46
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Kombi hırsızı yakalandı

Kombi hırsızı yakalandı

İZMİT'te yapımı tamamlanmak üzere olan binadan yeni takılan 4 kombiyi çalan S.A. (39), yakalandı.

İZMİT'te yapımı tamamlanmak üzere olan binadan yeni takılan 4 kombiyi çalan S.A. (39), yakalandı.
İzmit Yeşilova Mahallesi'ndeki, yapımı tamamlanmak üzere olan binadan 16 ile 18 Haziran tarihleri arasında yeni takılmış 4 kombi çalındı. Çalışanların ihbarı üzerine, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan kombilerden birinin Yalova'daki bir binada aktifleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yalova'ya giden ekipler, burada evine kombi takılan kişiyle yaptıkları görüşmede, kombinin bu kişiye İstanbul'dan satıldığını öğrendi. Bunun üzerine İstanbul'daki satıcıyla temasa geçerek, kombilerin S.A. tarafından satıldıktan sonra İstanbul'da iki kez el değiştirdiği, daha sonra da çeşitli illerdeki alıcılara satıldığı bilgisine ulaştı.
Daha önce de benzer suçlardan 4 sabıka kaydı bulunduğu belirlenen S.A., yaşadığı eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. S.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
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