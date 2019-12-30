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KOMBİ HIRSIZLARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

İstanbul'da kiralık ve satılık dairelerden yüzlerce kombi çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

30.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:22 KOMBİ HIRSIZLARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

'da kiralık ve satılık dairelerden yüzlerce kombi çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık şüphelilerin yakalanma anları polis kameralarına yansıdı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Eyüp, Bahçelievler, Kartal ve Avcılar'da bu ay içerisinde gerçekleşen kombi hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. , hırsızlığın meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ardından yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları kombileri bir dükkana taşıyıp, sattıklarını tespit etti. 

SUÇÜSTÜ YAPILAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI 

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Aralık'ta Bahçelievler'de yaptığı operasyonla şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Kadir İ. (37), Abdülhamit T. (29), Suat U. (29), Yusuf İ. (21) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

300 BİN LİRA DEĞERİNDE KOMBİ HIRSIZLIĞI 

Şüphelilerin şubedeki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelilerin önceden tespit ettikleri kiralık ve satılık dairelerin kapı göbeklerini kırarak gündüz saatlerinde evlere girdikleri ardından kombileri çaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerinin sonucu şüphelilerin yüzlerce eve girerek 300 bin lira değerinde kombi çaldıkları ve önceden anlaştıkları bir iş yerlerine sattıkları öğrenildi. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan şüphelilerin çaldıkları kombileri bir iş yerine taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilere yapılan suçüstü operasyon anları polis kameralarına saniye saniye kaydedildi. 

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin suçüstü yakalanma anları

(Güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin çaldıkları kombileri iş yerine götürdükleri anlar

(Aktüel)

-Şüphelilerin şube çıkışı



İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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