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Kombi sigortası yangına neden oldu

Aksaray'da 4 katlı binanın son katında dairede kombinin sigortasının neden olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

17.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:22Kombi sigortası yangına neden oldu
'da 4 katlı binanın son katında dairede kombinin sigortasının neden olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kılıçaslan Mahallesi 1345 numaralı sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin mutfak kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İsa Muhammadi (28) isimli şahsın kiracı olarak oturduğu dairenin mutfak kısmında bulunan kombinin sigortasının şase yapması üzerine yangın çıktı. İsa Muhammadi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine verirken, itfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı araştırma ve incelemede yangının doğal gaz kombisine bağlı olan sigorta şalterinden kaynaklanan şase sonucu çıktığı tespit edildi. - AKSARAY

Aksaray, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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