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Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, girdikleri evlerden kombi ve şofben çalan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

27.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:48 Kombi ve şofben hırsızlığına 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, girdikleri evlerden kombi ve şofben çalan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle boş olan evlerden kombi ve şofben çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, toplam 23 kombi ve şofben hırsızının S.E., C.E., A.A. ve M.S.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Gaziantep'teki adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alarak 'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E., A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken C.E. ve M.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Hırsızlık Büro Amirliği, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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