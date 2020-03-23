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Kombinlerini Rahatlatan Sportif Takım Elbiseler

Sportif takım elbiselerle spor aktiviteleriniz için kombin hazırlama derdine son vereceksiniz. Renk ve tasarım özellikleriyle aradığınız şıklıktan fazlasını sunan takım elbiseler, spor faliyetlerinze zarafet ve rahatlık getiriyor.

23.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:19
Kombinlerini Rahatlatan Sportif Takım Elbiseler

Siyah parıltılı takım, şerit detay eşofman sweatshirt ikili takım, yeşil parıltılı takım, kiremit minimal spor şık takım gibi seçeneklerle gardırobunuzu zenginleştirebilirsiniz.

HEM ŞIK HEM RAHAT

Spor rutinlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek olan sportif takım elbiseler, rahatlığı yanında şıklığıyla göz dolduruyor. Minimalist çizgiler taşıyan tasarımlar moda trendlerine yön verirken beğeni dolu bakışları üzerinize topluyor. Şerit detaylı tasarımlarla özgün seçenekler sunan takım elbiseler, kiremit renkli, siyah parıltılı ve yeşil parıltılı modelleri ile özel seçenekler sunuyor.

SPOR HER YERDE

Rahatlığından ödün vermeyen bayanların giyim seçeneği olan sportif takım elbiseler, "Sporda en giysem" diye düşünenlerin yardımına koşuyor. Pratik şekilde kombin oluşturma imanı sağlayan bu özel tasarımlar, zarif tasarımlarıyla sosyal hayatı yakalamayı ve enerjiniz yansıtmanızı sağlıyor. Her mevsim tercih edebileceğiniz seçenekler sunan modellerle artık caddelerde olmak, sokaklarda yürümek keyfe dönüşüyor.

SPORA ŞIKLIK GETİRİYOR

Hem şık hem spor olmak isteyen kadınlar için tasarlan sportif takım elbiseler, spor aktiviteleri için olduğu kadar günlük rutinlerinizde de tercih edebileceğiniz özel bir seçenektir. Kol ve boyun kısmındaki parıltılı lastikler sportif görünümünüzü tamamlayan yeşil parıltılı takım, sade ve şık gözükmek rahatlığından ödün vermek istemeyenler için şerit detaylı takım, ceplerinde, kol ağızlarında ve boyun detayındaki şerit detaylar olan kiremit renkli takım ve rahatlığa göz alıcı şıklık ekleyen siyah parıltılı takım bayanlara sunulan özel seçenekler arasında dikkat çekiyor.

Etiketler : Alışveriş, Gündem, Moda, Güncel

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