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Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor

Kış aylarının vazgeçilmez ısı kaynağı doğal gazda aç-kapa işlemi fatura bedelini arttırıyor. Uzmanlar, aç-kapa yapmanın hata olduğunu belirterek kombinin sabit oda sıcaklığında yanmasının daha ekonomik olduğunu belirtti.

24.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:15

Soğuk kış günlerinin geldiği dönemde kombi kullanımı artarken, kombilerin en doğru kullanım yönteminin evde kimsenin olmadığı durumlarda dahi kombiyi kapatmamak olduğu söyleyen uzmanlar, "Aç-kapa yapmanın sonucu yüksek faturalar olarak cebimize yansıyor" dedi. Uzmanlar, en ideal kullanımın oda termostat kullanımı olduğunu da belirtti.

'ta kış aylarının gelmesiyle birlikte ısınma amaçlı en yaygın enerjilerden olan doğal gazın kullanımı artıyor. Yoğun kullanım şekline bağlı olarak yüksek faturalar da kaçınılmaz hale gelebiliyor. Uzmanlar kombinin yanlış kullanılmasından kaynaklı yüksek faturalardan korunmak ve kombinin ömrünü uzatmak için, aç-kapa yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Kombilerden maksimum verim alınması ve çevreye verilen zararı minimuma indirmek için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. Öte yandan düzenli bakımların yapılması kombinin ömrünü de uzatıyor.

"KOMBİYİ KAPATMAK DAHA FAZLA YAKIYOR"

Doğru kombi kullanmanın ve tasarrufun yollarını anlatan kombi servisi yetkilisi Aşirettin Çörek, "Doğru kombi kullanımı şu anda kış aylarında olduğumuz için kesinlikle aç-kapa yapılmaması gerekiyor. Tasarruf olarak en ideal şu anda oda termostat kullanımıdır. Evde kimse yoksa dahi genelde müşterilerimiz kapatıyor, kapatırlarsa daha çok yakacaklarını bilmiyorlar. Daha az yakacağını düşünüyorlar oysa ki tam tersi daha fazla yakar" diye konuştu.

"HER YAZ BAKIM YAPILMALI"

Periyodik bakımların yazın yapılmasının önemine değinen Çörek, "İkinci bir olay ise bakımlarının yapılmasıdır. Her yıl düzenli olarak bakım yaptırdıklarında daha doğrusu haziran ayından yaptırdıklarında yıllık olarak en iyi kullanım o şekilde olur. Yakıt tasarrufunda da kışın hiç problem yaşamazlar" şeklinde konuştu.

Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor

Uşak, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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