01.07.2019 17:57
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Komboçya'da 2 yaşındaki kız çocuğu timsahlara yem oldu

Komboçya

Kamboçya'da iki yaşındaki kız çocuğu timsahlara yem oldu.

Kamboçya 'da iki yaşındaki kız çocuğu timsahlara yem oldu.

Rom Roath Neary ailesine ait timsah çiftliğinde timsahların olduğu tel örgülere tırmanıp iki timsahın olduğu yere düştü.

İki timsah kıza saldırıp yiyerek öldürdüler. Timsahların kızını yediğini gören baba tel örgülerden atlayarak kızını kurtarmaya çalıştı. Baba, sadece kızının kafatasını kurtarabildi.

Polis, kızın annesinin yeni doğan bir bebeği olduğu için bebeği ile ilgilenirken kızının ortalıkta görünmediğini fark etmediğini eve dönen baba kızının evde olmadığını görünce kızını aramaya başladığını timsahların kızını yemeye çalıştığını görünce tel örgülerden atlayıp kızının kurtarmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını söyledi.

İki timsahın kızın kalıntıları için kavga ettikleri ve çaresiz babanın kızını kurtarmaya çalıştığı görüntüler başka bir kişi tarafından videoya çekildi.

Haberin yayınlanmasından sonra polis, ülkede timsah çiftliği sahiplerini çocuklarına göz kulak olmaları için uyardı.

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