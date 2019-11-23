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Komedi- macera ikilisi Limon ile Zeytin Optimum'da

Karikatür ve çizgi film serisi "Sizinkiler"in sevilen kahramanları "Limon ile Zeytin" Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde Adanalı çocuklarla buluştu.

23.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:09Komedi- macera ikilisi Limon ile Zeytin Optimum'da
Karikatür ve çizgi film serisi "Sizinkiler"in sevilen kahramanları "Limon ile " Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde Adanalı çocuklarla buluştu.

Aile hayatı, ev yaşantısı ve anne - baba - çocuk ilişkileri üzerine eğitici ve eğlendirici gösteriler ve şovlar yapan Limon ile arkadaşı Zeytin, ara tatil için düzenlenen etkinliklerde Optimum'a konuk oldu.

Limon ile Zeytin, çocuklara hem eğitici hem de öğretici hikayeler ve şovlar sundu. Müzik, dans ve masallarla Adanalı çocukları eğlendiren Limon ile Zeytin'in ara tatilin keyfini katladı.

22-23-24 Kasım tarihlerinde Adanalı çocuklarla buluşan Limon ile Zeytin, sürpriz dolu sahne şovlarının ardından miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğlence tatilden sonra da devam edecek

Optimum'un minikler için programı tatilden sonraki hafta sonunda da devam edecek. 30 Kasım Cumartesi günü başlayıp, 1 Aralık Pazar günü de devam edecek etkinlikte bu kez Harika Kanatlar çocukların karşısında olacak. Sevilen çizgi film kahramanları, her gün 14: 00-16: 00-18: 00 seanslarıyla gerçekleşecek programda, etkileyici sahne dekoru, profesyonel sahne gösterisi ve müzikler eşliğinde çocuklara müzikal tadında bir eğlence sunacak. - ADANA

Zeytin, Güncel

Kaynak: İHA

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