Haberler » Güncel » Komedide has bir adam - Haber

Komedide has bir adam

Yeni nesil komedyenler arasında seçkin bir konuma sahip olan Tahsin Hasoğlu'nun BKM Mutfak organizasyon iş birliğiyle sahnelediği stand up gösterileri büyük ilgi görüyor.

12.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:53Komedide has bir adam

Tahsin Hasoğlu'nun komedideki yükselişi günbegün artıyor. Komediye 10 yıl önce dijital platformlarda açtığı kanalda yayınladığı içeriklerle başlayan Hasoğlu, ' 'in Tek Taraftarı', 'Gamsız Teknik Direktör Arif', 'Kafa 'Adam İrfan' tiplemeleriyle ünlendi.

Tahsin Hasoğlu, videolardan elde ettiği beğeni/ paylaşım etkileşimiyle dikkatini çektiği Gani Müjde ile tanışmasının ardından çalışmalarını profesyonel hale getirerek senaristlik ve oyunculuk yapmaya başladı. Çeşitli TV projelerinin senaryo ekibinde yazarlık yapan Hasoğlu, 2016 yapımı komedi filmi 'Bizans Oyunları' adlı sinema filminde rol aldı.

Birçok konuda 200'ü aşkın içerik hazırlayan Tahsin Hasoğlu'nun, özelikle futbol konulu mizah videoları ulusal TV kanallarında yayınlanırken milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından da büyük beğeni topladı. Yeni nesil komedyenler arasında seçkin bir konuma sahip olan Hasoğlu, dijital platformlarda komedide kazandığı başarıyı sahnelere de taşıdı. Hasoğlu'nun BKM Mutfak organizasyon iş birliğiyle sahnelediği stand up gösterileri büyük ilgi görüyor


Beşiktaş Kültür Merkezi, Başakşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:15 7 yıldır aranan ve sürekli kılık değiştiren cinayet zanlısı yakalandı - Haber
12:15 İzmir'e 'En İyi Kentsel Tasarım' ödülü - Haber
12:13 TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak - Haber
12:09 Konya ilk kez uluslararası bir şehirler birliğine merkezlik edecek - Haber
12:08 120 bin dolarlık muza "lahanalı" gönderme - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
12.12.2019 12:16:33