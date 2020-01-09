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Komedyen Atalay Demirci'nin yargılandığı davaya devam edildi

Komedyen Atalay Demirci'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

09.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:46Komedyen Atalay Demirci'nin yargılandığı davaya devam edildi
Komedyen Atalay Demirci'nin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Demirci, avukatı ve yakınları katıldı.
Önceki celse savcının sunduğu esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Demirci'ye söz verildi.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle avukatıyla bir araya gelemediğini, bundan dolayı kapsamlı bir savunma hazırlayamadığını söyleyen Demirci, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.
Bunun üzerine mahkeme heyeti, savunma hakkının kısıtlanmaması adına Demirci'nin talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
Savcı, Demirci'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezaladırmasını talep etmişti.

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Kaynak: AA

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