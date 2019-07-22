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Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti

Hindistanlı stand-up göstericisi Manjunath Naidu, Dubai'de gerçekleştirdiği şov sırasında fenalaşarak yere düştü. İzleyiciler bu anları oyunun bir parçası zannederek alkış tufanı kopardı ancak Naidu'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

22.07.2019 10:20

Hindistan'ın ünlü komedyenlerinden Manjunath Naidu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde fenalaşarak yere yığıldı. İzleyicilere "kendisini kötü hissettiğini" söyleyen 36 yaşındaki komedyen, şiddetli kalp krizi geçirdi.

GÖSTERİ OLDUĞUNU ZANNETTİLER

Gulf News'te yer alan habere göre, gösterinin başlangıcı üzerinden henüz 15 dakika geçtikten sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalıştığı belirtildi. Hint komedyen Naidu'nun yere yığılmasının ardından izleyicilerin bu anları gösterinin bir parçası olarak düşünerek kahkahaya boğuldu.

3 DAKİKA HAREKETSİZ KALDI

Naidu'nun yaklaşık üç dakika boyunca hareketsiz kalması üzerine gösterinin gerçekleştirildiği otel yetkililerinin sağlık ekiplerini çağırdığı, fakat komedyenin kurtarılamadığı bildirildi.

Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti
Kaynak: Diğer
Birleşik Arap Emirlikleri, Kalp Krizi, Dubai, Magazin, Güncel

YORUMLAR (6)
VATANDAŞ: Yaw rahmet okuyorlar bazıları anlamıyorum kardeşim hindistan yazıyor farkındaysan hindistanın nüfusunun çoğunluğu neye inanıyor bilmiyor musun yapmayın, etmeyin.
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4 2
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BİR2ÜÇ: vatandaş vatandaş yoksa sende tek hücrelilerden misin ??? kimin cennete kimin cehenneme gideceğini sen mi belirliyorsun ??? sen kahin misin.
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0 0
AZRAİL: SIRITMA. . .
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3 0
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KÜBRA: O DEĞİLDE SPİKER BAYANIN BU HABERİ GÜLEREK GÜLÜMSEYEREK ANLATMASI, KAMERAYA NASIL POZ VERSEM DERDİNE DÜŞEREK SÜREKLİ SIRITMASI SİNİRİMİ BOZDU. . ÖLÜM HABERİ VERİYOR TİPE BAK. .
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KAZANCİ: Ölüm her an ensemizde, kimin ne zaman gidecegi belli olmaz, Allah rahmet eylesin.
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