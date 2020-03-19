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Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı

"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.

19.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:50
Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Pınar Fidan, Güncel

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