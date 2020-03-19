Komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı
19.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:43
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Aleviler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle komedyen Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği belirtildi.
Kaynak: Euronews.com
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