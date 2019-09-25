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Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda Adana Şehir Hastanesi'nde yönetici ve personel kadrosuna hastane içinde sıra gecesi düzenlemesine "Siz nasıl insansınız, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

25.09.2019 13:57

Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeğinde hastane yönetimi tarafından sıra gecesi düzenlendi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülere bir eleştiri de başarılı komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"LABORATUVARDA MOLEKÜLER ÇİĞ KÖFTE GÜNLERİ YAPIN"

Instagram hesabından gündem olan hastane koridorundaki sıra gecesinin görüntülerini paylaşan Şahan Gökbakar, altına yazdığı yorumla ateş püskürdü: "Yapın, yapın... Hatta bence ameliyathanede DJ performansı ile İbiza Night Party, laboratuvarda moleküler çiğ köfte günleri, ne bileyim morgda Halloween partisi falan yapın! Hastane orası hastane! İnsanların yakınları evlatları anaları, babaları hasta yatıyor orada... Belki ameliyattan çıktı, belki kemoterapi alıyor, belki kaza geçirdi...

"HASTANE YÖNETİMİNİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Hastane yönetimi icraatın en büyüğünü yapmış ve öğle arasına organize etmiş sıra gecesini. Bravo yönetim helal olsun. Her hastanede keşke öğlen arası sıra gecesi olsa... Hastane yönetiminin akli dengesi yerinde değil onu anladık... Ama kardeşim bir kisi de biz ne yapıyoruz burada demiyor mu yahu? Utanmadan o personeller, hasta yakınlarının yanında göbek atıyor. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Radyoaktif ilaç sızıntısı falan oldu da hepiniz maruz mu kaldınız? Nasıl bir değer yargınız var? Nasıl bir eğlence anlayışınız var... Siz nasıl insansınız? Adana Şehir Hastanesi Yönetimi ve orada oynayan insancıklar yazıklar olsun hepinize....Vallahi billahi kocaman bir yazıklar olsun!"

NE OLMUŞTU?

Yerleşim yerine uzaklığıyla bilinen Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında hastane yönetimi tarafından davullu zurnalı "Urfa Sıra Gecesi" düzenlendi. Hastanede gerçekleşen olay günün en çok konuşulan konusu olurken yaşananlar tepki topladı. Bazı kişilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı.

Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

Şahan Gökbakar, Magazin, Güncel

YORUMLAR(51)
RECEP İVEDİK:Amerika''da olsa ooo etkinliğe bak, Adamlar ne kadar medeni olurdu.
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CEMİL:adamsın adam. çok haklı valla salla başı al maaşı, birde utanmadan göbek atıyorlar merhametten yoksun hastane müdürnden tut başhekime kadar hepsi suçlu ama ne yazıki yine fos çıkacak sonucu.
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BATMANLİ:Ulan unsuz unlu icinizdeki nefret yuzunuze burunmus ulan ikiyuzluler pkk orman yakinca ses yok bomba patlatir ses yok cocuk kacirur ses yok annalar aglar ses yok götunuz yemiyor degilmi cok kolay devlete saldirmak
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MAHİR SÖYLER:Millet Recep İvedik izleye izleye sana benzemiş sorun ne?
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HASAN KARTAL:Hertürlü ahlaksızlığı, seviyesizliği, terbiyesizliği, öküzlüğü çektiği filmler ile topluma ders veren bu adam toplum kendisini örnek alınca neden vıyaklıyor. Ektiklerin çıkıyor işte. Bu işin suçlularından birisi de sensin. Özeleştiri yapacağına ahlak abidesi kesiliyor utanmadan.
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8 2
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DİKEN:sen topluma çektiğin saygısız seviyesiz argo küfürlü filmler ile kötü örnek ol sonra senin filmlerinde yaptıklarının aynısını yapanları eleştir. OSURUKLARIN EFENDİSİ SENİ.
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47 28
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EVO20:Öğle arası millet istediğini yer sana mı soracaklardı ne yapacaklarını değişik!
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19 35
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İKİ DOST:bir dosya cevap: hastanelerde hastalara moral etkinlikleridir onlar! Cahillinizi ayyuka etmeyin Şahan gibi. !
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4 0
BİR DOST:orası hastane pavyon değil bi tarafta insanların hastası var cenazesi var diğer tarafta oyun mu oynanır sana buradan ağır küfürler ederdim de yayınlamazlar diye demiyorum ama senin kulağını öyle bir çınlattım ki annen bile seni arayıp noluyor yavrum diyecek. .
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18 4
YAZIK:Kesinlikle Sahan Bey e katiliyorum. Saygi kalmamis. Daha da yazik olani, bukadar düsüncesiz , saygisiz insanlarin eline caresizce mahkum olmak . O görevi eminim saygiyla yönetebilecek cok issiz insan vardir, . . . Yönetim, istifa , yönetim istifa , yönetim istifa . . . . . .
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31 14
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