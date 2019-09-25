Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti

Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeğinde hastane yönetimi tarafından sıra gecesi düzenlendi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülere bir eleştiri de başarılı komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"LABORATUVARDA MOLEKÜLER ÇİĞ KÖFTE GÜNLERİ YAPIN"

Instagram hesabından gündem olan hastane koridorundaki sıra gecesinin görüntülerini paylaşan Şahan Gökbakar, altına yazdığı yorumla ateş püskürdü: "Yapın, yapın... Hatta bence ameliyathanede DJ performansı ile İbiza Night Party, laboratuvarda moleküler çiğ köfte günleri, ne bileyim morgda Halloween partisi falan yapın! Hastane orası hastane! İnsanların yakınları evlatları anaları, babaları hasta yatıyor orada... Belki ameliyattan çıktı, belki kemoterapi alıyor, belki kaza geçirdi...

"HASTANE YÖNETİMİNİN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Hastane yönetimi icraatın en büyüğünü yapmış ve öğle arasına organize etmiş sıra gecesini. Bravo yönetim helal olsun. Her hastanede keşke öğlen arası sıra gecesi olsa... Hastane yönetiminin akli dengesi yerinde değil onu anladık... Ama kardeşim bir kisi de biz ne yapıyoruz burada demiyor mu yahu? Utanmadan o personeller, hasta yakınlarının yanında göbek atıyor. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Radyoaktif ilaç sızıntısı falan oldu da hepiniz maruz mu kaldınız? Nasıl bir değer yargınız var? Nasıl bir eğlence anlayışınız var... Siz nasıl insansınız? Adana Şehir Hastanesi Yönetimi ve orada oynayan insancıklar yazıklar olsun hepinize....Vallahi billahi kocaman bir yazıklar olsun!"

NE OLMUŞTU?

Yerleşim yerine uzaklığıyla bilinen Adana Şehir Hastanesinde yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında hastane yönetimi tarafından davullu zurnalı "Urfa Sıra Gecesi" düzenlendi. Hastanede gerçekleşen olay günün en çok konuşulan konusu olurken yaşananlar tepki topladı. Bazı kişilerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerle ortaya çıkan eğlenceyle ilgili Adana Valiliği soruşturma başlattı.