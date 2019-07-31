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Komedyen Sefa Doğanay'a hakaret eden kişinin hapsi istendi

Ünlü komedyen Sefa Doğanay'a hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddia edilen Kuduret Dinar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

31.07.2019 12:41
Komedyen Sefa Doğanay'a hakaret eden kişinin hapsi istendi

Komedyen Sefa Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen Kuduret Dinar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuduret Dinar'ın müşteki Doğanay'a internet üzerinden, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve müştekiye sık sık ve kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu anlatıldı.

YAZILARI KENDİSİNİN YAZMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüphelinin ifadesinde, müştekiyi tanıdığını ancak Aralık 2018'den sonra kendisiyle iletişime geçmediğini söylediği aktarılan iddianamede, başka kişilerin kendisiymiş gibi mesaj atmış olabileceğini ve bahse konu yazıları kendisinin yazmadığını öne sürdüğü belirtildi.

1 YILDA 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Kuduret Dinar'ın "hakaret", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi. Doğanay, Kuduret Dinar'ın 2 yıldır sosyal medyada kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.


Bakırköy, Dinar, Magazin, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (9)
KARDELEN: Biz’de bu alışkanlık olmaya başladı . Cocuk işini yapıyor güzel’de başarıyor ne diye laf edersiniz biraz taktır yeteneginizi geliştirin yahu . Üzülme Zaten bırakılırlar ceza falan almazsın .
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CAN: evde arkaslarina yapmiyorsun adamin isi bu. bu adam basarili taklit yaptida unlu oldu.
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CONİ: bu insanlar hakkaten gerizekali sanane adamdan sana ne zarari var hasetinden kiskancligindan etmedik laf birakmiyosunuz !
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TR: Kimse kimsenin şahsına hakaret edemez cezayı alınca ben yozmodom
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SEVILAY4953: SEFA DOGANAYI COK SEVIYORUM COK BASARILI VE EFENDI - SAYGILI- ASIL BIR GENC. . . . PARA BOZMADI SEFAYI - TEBRIK EDIYORUM KENDISINI SEVIYORUM
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ŞAPKACI: ÜNLÜ KOMEDYEN! ÇIKIN SOKAĞA GEÇEN HER 10 KİŞİDEN EN AZ 4 TANESİ; BÜLENT ERSOYU, YILDIZ TİLBEYİ, KADİR İNANIRI, CÜNEYT ARKINI VE TABİ FATİH TERİMİ ÇOK DA GÜZEL TAKLİT EDEBİLİR. BU ADAM NE YAPTIDA ÜNLÜ! OLDU?
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ŞAPKACI: OFLE SENLE ŞEBELEK YARIŞINA GİREMEM BAK ASIL SEN ŞEBEK OLDUĞUNU BELLİ ETTİN. BEN SENİMİ TAKLİT ETTİM SIĞIR.
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OFLEE: helal valla güzel tespit bak sen bile şebek takliti yapabildiğini ispatladın
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