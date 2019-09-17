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Komedyen Sefa Doğanay, başörtülü poz veren Aleyna Tilki'yi tiye aldı

Çektiği komik videolarla adından söz ettiren Sefa Doğanay, başını ünlü bir markanın eşarbıyla kapatan Aleyna Tilki'yi tiye aldı.

17.09.2019 14:52

Çocuk yaşlarda şöhrete kavuştuktan sonra Instagram hesabından paylaştığı pozlarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, dün başını kapatarak poz verdi. Aleyna'nın çok konuşulan bu fotoğrafına bir yorum da komedyen Sefa Doğanay'dan geldi.

ALEYNA'YI TİYE ALDI

Tilki, Instagram'ın hikaye kısmında başörtüsü taktığı bir fotoğrafını yayınladı. Yaptığı taklitlerle adından söz ettiren Sefa Doğanay ise başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak "Teravih çıkışı teyzemleri beklerken" yorumunu yaptı. Doğanay'ın fotoğrafına Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yorum gecikmedi. Öztel, kızını tiye alan Doğanay'a kahkaha emojili yorum yaptı.

YAKIN AKRABA ÇIKTILAR

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz hafta Sefa Doğanay'la fotoğraf paylaşarak, "Bir bal var yanımda Sefa ile çok yakın akraba olduğumuzu biliyor musunuz?" dedi.

Komedyen Sefa Doğanay, başörtülü poz veren Aleyna Tilki'yi tiye aldı

Aleyna Tilki, Instagram, Magazin

YORUMLAR(14)
ADELET:kizi kiskancliklarindan catliyorlar tipe bak cay demle
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UCUBE:Aleyna''ın annesi Havva olduğu kesin mi? DNA yapılmalı bence hiç mi hiç benzerlik yok. ;)))
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6.FİLO:Anası at gibi kızı yavru Tay gibi
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ÖÖÖÖÖÖÖJÖÖÖÖÖÖÖÖÖ:hızlı hayatını böyle bir nirvanayla noktalayıncadaki olacağı hal. . .
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HIZLI VE ÖFKELİ:Anası at gibi kızı Aleyna yavru tay gibi maşallah.
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SADRİALIŞIK:ikiside bu ülke için Nötr
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YETMİŞÜÇ:Aleyna Allah senin gani gani belanı versin. kamyon tekeri altında kalırsın da çığlık atarak can verirsin inşallah.
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GÜLCAN:Hayırdır bu kadar beddua edecek kadar ne yaptı bu kız sana sadece kıskançlık sorununuz
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ADA:sesli güldüm yorumuna
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NİYEKİ:niyeki havva tilki değil havva öztel
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