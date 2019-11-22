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Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği gerekçesiyle yargılanan kadının 5 ay hapsi istendi

Genç komedyen Sefa Doğanay'a sosyal medya hesabından mesajlar gönderen ve evine gidip rahatsız ettiği iddia edilen sanık Kuduret Dinar'ın yargılanmasında karar çıktı. Sanığın 5 ay hapsine karar verildi.

22.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:08

Sefa Doğanay'a sosyal medya hesabından mesajlar gönderen ve evine gidip rahatsız ettiği iddia edilen sanık Kuduret 'ın yargılanmasında karar çıktı. Mahkeme "Tehdit" suçundan Dinar'a 5 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

HAPSİ İSTENDİ

Doğanay'ın davacı olduğu duruşmaya, tutuksuz olarak yargılanan sanık Kuduret Dinar ve avukatı katıldı. Bakırköy 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada son sözü sorulan Dinar, "Beraatimi istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Dinar'a "Tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası verdi, sanık Kuduret Dinar'ın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme cezayı 5 aya indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kuduret Dinar

Ayrıca mahkeme, Kuduret Dinar'a "Hakaret" suçundan bin 500 lira para cezası verdi, fakat sanığın sabıkasız olması sebebiyle hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheli Kuduret Dinar'ın müşteki Doğanay'a internet üzerinden, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve müştekiye sık sık ve kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu iddia ediliyor. İddianamede, Kuduret Dinar "Hakaret", "Tehdit" ve "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği gerekçesiyle yargılanan kadının 5 ay hapsi istendi

Dinar, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
BİLGEN:Kuduret? Fıkra gibi bir haber
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HAYRET:Sefa doğanay sakin ol. böyle Güzel bayanlar sevilir ve oda seni sevmiş. daha Ne kovalıyorsun hayırsız.
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D.PAŞALI:Bence ünlü demek haksızlık olur, dünya starı demeniz lazım, geriye baktığınız zaman ömrünün yarısını sahnede geçirmiş binlerce ödül almış, defalarca yılın en başarılı komedyeni ödülünü almış Time dergisine kapak olmuş birisidir kendisi.
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FENERLİ:kızım adammı kalmadı etrafına iyi bak
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