Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun biletleri 36 saatte yok sattı

İstanbul Komedi Festivalinde stand- up gösterisi yapacak olan sosyal medyada komedi içerikleri üreten komedyen Yasemin Sakallıoğlu gösterisinin biletlerini instagram hesabından (@yasemoz88) paylaştı ve biletler 36 saat içinde tükendi.

Bu başarısını oyunculuğa da taşıyan Sakallıoğlu bu kez İstanbul Komedi festivalinde stand up gösterisi yapacak.

Yasemin Sakallıoğlu son olarak Şahan Gökbakar'ın yönetmenliğini yaptığı senaryosu kendisine ait olan Zengo filmi ile 2020 yılında da beyazperde de olacak.