Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Korona virüsle mücadele kapsamında her gün 15 bin maske üretimini sürdürüyor.

03.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:15
KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Korona virüsle mücadele kapsamında her gün 15 bin maske üretimini sürdürüyor.

KOMEK Korona virüs salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maske üretimine devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme Kursları öğretmen ve çalışanları tarafından üretim atölyelerinde her gün 15 bin maske üretiliyor. İhtiyaç durumuna göre daha fazla maske üretme imkanına da sahip olan KOMEK'te üretilen maskeler, Korona virüsle etkin mücadelede Konya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet güçlerine ve Korona virüsle mücadele çalışması yürüten belediye çalışanlarına veriliyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KOMEK günlük 15 bin maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:44: Bartın Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tüm personel izole edildi - Haber 15:43: AK PARTİ MYK TOPLANDI - Haber 15:43: HATAY İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi -2 - Haber 15:43: Uşak'ın Banaz ilçesinde karantinadaki köyün girişlerine bariyerle önlem -EK - Haber 15:43: Bodrum'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler