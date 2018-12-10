Komek'te Girişimcilik Kursu Açılacak

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) tarafından KOSGEB ve İŞKUR iş birliğiyle uygulamalı girişimcilik kursu açılacak.Belediyeden yapılan açıklamada, KOMEK bünyesinde KOSGEB ve İŞKUR iş birliğiyle bağımsız iki dönem halinde uygulamalı girişimcilik kursu açılacağı belirtildi.KOMEK uygulamalı girişimcilik kursuna katılmak isteyenlerin www.komek.org internet adresi üzerinden başvuru yapabileceği aktarılan açıklamada, ilk kursun 17-20 Aralık tarihlerinde KOMEK Mimar Sinan ve Köseköy, ikinci kursun ise 24-27 Aralık tarihlerinde Leyla Atakan, Yenikent ve Gölcük kurs merkezlerinde yapılacağı kaydedildi.