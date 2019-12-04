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KOMEK'te servis teknikleri öğretiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, birbirinden önemli meslek branşlarıyla istihdama katkı sunmaya ve "işinde en iyileri" yetiştirmeye devam ediyor.

04.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:31KOMEK'te servis teknikleri öğretiliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, birbirinden önemli meslek branşlarıyla istihdama katkı sunmaya ve "işinde en iyileri" yetiştirmeye devam ediyor.

KO-MEK'te geçen yıl açılan Servis Elemanı (Garsonluk) branşı da dünya standartlarında servis elemanı yetiştirmek için eğitim veriyor. KO-MEK'ten bu eğitimi alan vatandaşlar, beş yıldızlı otellerde iş bulma imkanına kavuşuyor.

İlk ders güler yüz

Servis Elemanı Kursu, KO-MEK Serdar Kurs Merkezi'nde eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimlere bu yıl da çok sayıda vatandaş katılıyor. Eğitimlerde ilk olarak kursiyerlere güler yüz, kişisel hazırlık ve hijyen konusunda bilgi veriliyor. Bu kapsamda bir servis elemanın temiz, bakımlı, güler yüzlü ve nezaket kuralları içinde davranmasının önemi üzerinde duruluyor.

Teknik bilgi veriliyor

Bu önemli bilgilerin ardından servis elemanlığı ile ilgili teknik bilgilere geçiliyor. Bu aşamada öncelikli olarak mutfak malzemelerin tanıtımı yapılıyor. Masa örtüleri, hangi yemekte hangi servis araç gerekçelerinin kullanılacağı ve servis açma yöntemleri anlatılıyor.

Dünya servis örnekleri öğretiliyor

Kursta, yiyecek içecek ve turizm sektörünün önemli elemanları olacak olan kursiyerlere Türk servisinin yanı sıra Fransız, Amerikan, Rus ve İngiliz servis yöntemleri öğretiliyor. Bu bilgiler kursiyerler için önem taşıyor. Zira, bu servis yöntemlerini bilen servis elemanları, yabancı turistlerin kaldığı otellerde rahatlıkla iş bulabiliyor. Bu servislerin yanı sıra masa ve açık büfe servis yöntemleri tanıtılıyor.

Peçete katlamak bir sanattır

Servis Elemanı (Garsonluk) kursunda bir garsonun bilmesi gereken her türlü detay incelikleri ile kursiyerlere öğretiliyor. Teknik bilgiler içinde peçete katlama eğitimi yer alıyor. Kursiyerler usta öğreticilerinden en güzel ve pratik peçete katlama yöntemlerini öğrenerek, sofra kurma tekniklerine bir artı daha ekliyor.

KO-MEK sertifikası önemli

Yiyecek ve içecek hizmetleri alanında istihdam edilecek olan bir vatandaşın gerekli belgeleri içinde sertifika ile kurs bitirme belgesi olması gerekiyor. Bu nedenle KO-MEK sertifikası, Servis Elemanı kursuna katılanlar için hayati önem taşıyor.

İş bulmak zor değil

KO-MEK'te servis elemanı kursu alan ve bu kursu başarıyla tamamlayanlar için iş bulmak zor olmuyor. Kursiyerler, donanımlı eğitim sayesinde ulusal ve uluslararası boyutta servis yapma özelliğine, bilgi ve becerisine sahip oluyor. Sertifikası olan kursiyerler, otel, restaurant ve kafeteryaların yanı sıra, kurum mutfaklarında ya da yemek fabrikalarına kabul ediliyor. Bugüne kadar bu kurstan mezun olan birçok vatandaş vasıflı eleman özelliği ile aralarında büyük otellerin de olduğu yerlerde iş buldu.

Adres ko-mek.org

KO-MEK'in Servis Elemanı ya da diğer branşlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar www.komek.org adresinden, seçtiği bir branşa kayıt yaptırarak ücretsiz eğitim alabilir. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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