Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

KOMEK'ten Beyşehir Belediyesine koruyucu maske desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KOMEK ASEM Kurs Merkezi'nden, Beyşehir Belediyesine koruyucu maske desteğinde bulunuldu.

16.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:00
KOMEK'ten Beyşehir Belediyesine koruyucu maske desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KOMEK ASEM Kurs Merkezi'nden, Beyşehir Belediyesine koruyucu maske desteğinde bulunuldu.
KOMEK ASEM Beyşehir Merkezi Müdürü Nermin Şan, Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.
Şan, Konya Büyükşehir Belediyesi ASEM Kurs Merkezi'nde günlük bin adet koruyucu maske üretiminin yapıldığını hatırlatarak, "Üretilen maskeler, Beyşehir ve Derebucak belediyelerimiz ile toplu ulaşımı kullanan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmektedir. Bu çerçevede, Beyşehir Belediyemize de 2 bin adet tek kullanımlık maske desteğinde bulunduk. Gönüllü olarak maske dikiminde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Bayındır ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerden birisinin koruyucu maske olduğunu belirterek, bunların üretimini sürdüren KOMEK bünyesindeki öğretmenler ile gönüllü kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Beyşehir Belediyesinin de pazar yerlerinde ücretsiz maske dağıtımı yaptığını hatırlatan Bayındır, KOMEK ASEM Kurs Merkezi'nden yapılan 2 bin maske desteği için memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Bayındır, "Bu süreçte el birliğiyle, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, elimizden gelen desteği vererek, sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyşehir, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››KOMEK'ten Beyşehir Belediyesine koruyucu maske desteği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Vefa, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haber 17:00: ANTALYA Zeytin ağacındaki arı kolonisi, kovana konuldu - Haber 16:58: Polisten istediği kitap, Gülcan'a teslim edildi - Haber 16:58: Şehit oğlunun maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Haber 16:58: Vali Gürel'e ziyaret - Haber 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber