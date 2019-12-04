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KOMEK'ten "Engel Tanımayan Yürekler" programı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde eğitim alan İşitme Engelliler Din Eğitim Sınıfı kursiyerleri tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engel Tanımayan Yürekler" adlı program düzenlendi.

04.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:34KOMEK'ten
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde eğitim alan İşitme Engelliler Din Eğitim Sınıfı kursiyerleri tarafından, 3 Dünya Engelliler Günü kapsamında "Engel Tanımayan Yürekler" adlı program düzenlendi.

KOMEK bünyesinde eğitim alan İşitme Engelliler Din Eğitim Sınıfı kursiyerlerinin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenledikleri "Engel Tanımayan Yürekler" programı Mevlana Kültür Merkezinde düzenlendi. Programa çok sayıda işitme engelli kursiyer ve ailesi katıldı. KOMEK İşaret Dili Kursu öğrencilerinin işaret diliyle çevirdiği İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik, İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim Okuma ve Bilgi Yarışmasında Türkiye birincisi olan Ayşe Karataş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetini işaret diline çevirerek okumasıyla devam etti.

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya olarak engellilere yapılan hizmetlerde örnek bir şehir konumunda olduklarını ifade ederek, bütün engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın eşi Ayşe Altay'ın da katıldığı programda KOMEK İşaret Dili kursiyerleri tarafından hazırlanan işitme engellilerin hayatını değiştiren sinevizyon gösterimi ve işaret diliyle okunan ilahiler ile bedensel ve işitme engelli yüzme şampiyonu Muhammed Ali Çimen'in başarı hikayesi katılımcılara izlettirildi.

KOMEK'te eğitim alan engelli bireylere protokol tarafından katılım belgesi verilmesiyle program sona erdi. - KONYA

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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