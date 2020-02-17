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KOMEK ve ASEM'de Yeni Dönem Rekor Kursiyerle Başladı

Konya'nın istihdamına ve sosyal hayatına katkısını sürdüren ve bu dönem Konya genelinde 69 kurs merkezine ulaşan KOMEK ve ASEM, yeni dönemde 57 bin kursiyer kaydı alarak ilk kez bu seviyede kursiyerle yeni dönem eğitimlerine başladı.

17.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:44KOMEK ve ASEM'de Yeni Dönem Rekor Kursiyerle Başladı

TOPLAMDA 320 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

KOMEK ve ASEM'de bu dönem mevcut branşlara ilave pek çok farklı branşta kursiyerlere hizmet veriliyor. İlk kez açılan; Arapça Konuşma Kulübü, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Bootstrap ile (Responsive) Duyarlı Web Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Çelik Yapı Tasarımı Geliştirme Uyum Eğitimi, Çocuk Beslenmesi, Çocuk Hakları ve Mevzuatı, Farsça A-2, İşaret Dili ile Dini Kavramlar Öğreticiliği, Kadın Giysileri Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama, Kanun, Kitap Tahlili, Linux Eğitimi, Retorik, Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri, Yabancılar İçin Türkçe B-1, Yapma Çiçek Yapımı (Porselen Çamuru ile) gibi yeni branşlar açan KOMEK ve ASEM'de, yeni dönemde ise toplamda 320 farklı branşta eğitim veriliyor.

HALKIN İHTİYAÇLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR

Kursiyerlerin sadece ve havuzlara üyelik ücret ödediği, diğer faaliyetlerin tamamından ve kurslardan ücretsiz yararlandığı KOMEK ve ASEM'lerde, merkez ve İlçelerde hizmet verilen branşlar halkın ihtiyaç ve önerileri doğrultusunda açılarak 'nın istihdam ve eğitimine de katkı sağlanıyor.

DARU'L-HUFFAZ VE GENÇ YAZARLAR AKADEMİSİ

KOMEK bünyesinde hizmet veren Hafızlık Sağlama Okulu Daru'l Huffaz ile Alaaddin KOMEK'te açılan Yazarlar Akademisi de eğitimlere yoğun ilgiyle başladı. KOMEK Kurs Merkezi olarak hizmet veren Ali Gav Medresesi'ndeki Daru'l-Huffaz ile lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Genç Yazarlar Akademisi başvuruları www.komek.org.tr adresinden alınmaya devam edecek.


Konya, Genç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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