Komek ve Asem'den "Mevlid-i Nebi En Sevgiliye" Programı

20 Kasım 2018 Salı 16:42



20 Kasım 2018 Salı 16:42

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM), Mevlid Kandili dolayısıyla "Mevlid-i Nebi En Sevgiliye" adlı bir program düzenledi. KOMEK ve ASEM Mevlid Kandili dolayısıyla Mevlana Kültür Merkezi'nde bir kutlama programı gerçekleştirdi. "Mevlid-i Nebi En Sevgiliye" adlı program, Peygamber Efendimiz ile ilgili slayt gösterisi ile başladı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. KOMEK öğretmenlerinden Nazife Gebitekin'in programda seslendirdiği "Yağmur" adlı şiir, davetlilerin büyük beğenisini topladı.Programın konuşmacısı Meram Müftülüğünden Betül Köseoğlu ise "Peygamberimiz ve Mevlid Kandili" konulu bir sohbet gerçekleştirdi. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) yaşamı ve peygamberliği ile insanlığa verdiği mesajları davetlilerle paylaşan Köseoğlu, "Öncelikle Peygamber Efendimizi örnek alıp ardından da örnek olacağız. Bizden istenen onu bugüne taşıyıp ona tabi olmak. Onu doğru anladığımızda insanı, hayatın gayesini doğru anlarız. Onun gibi doğru olmak, yetime merhamet etmek, zalimin karşısında mazlumun yanında olmak. Bizden istenen bu" diye konuştu.Programda ayrıca "Kız Çocuğu Rahmettir" isimli skeç, ilahi dinletisi, hatim duası ile Sakal-ı Şerif ziyareti de yapıldı. - KONYA