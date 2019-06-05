KOMER'in ayağa kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, borçlarını tahsil etmek isteyen alacaklıların haciz işlemleri başlattığı Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) yeniden Türk turizmine kazandırılması için sosyal medyada 'Kongre turizminin merkezi Kuşadası olsun' sloganı ile kampanya başlatıldı.Temeli 2005 yılında atılan ve 120 milyon dolar harcanarak tamamlanan, Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en büyük, Avrupa'nın 3'üncü büyük kongre merkezi KOMER'in açılışı 2013 yılının Ekim ayında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açıldıktan sonra işletmesinde sıkıntılar yaşanan kongre merkezi, borçları ödenmediği için alacaklıların icra takipleriyle sıkıntılı bir sürece girdi. Alacaklıların icra işlemleri için kapısına dayandığı KOMER için ilk olarak Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan devreye girdi. Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bir yazı göndererek, merkezin işletilmesi için öneri götürdü. Akdoğan, geçen mart ayında, "KOMER bölgemizin ve çevresinin büyük ölçüde ihtiyacını karşılayacak ve ilçemizde turizmin 12 aya yayılmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Büyük ortağı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkezi Müdürlüğü (DÖSİM), Aydın Valiliği, özel şirketlerin yanında odamızın da küçük oranda hissesi vardır. KOMER, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştirak şirketi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ya da uygun görülecek başka bir şirket bünyesinde profesyonelce işletilmesi halinde hem bölgemize, hem de TOBB'a değer katacaktır" diyerek destek istedi.'KONGRE TURİZMİNİN MERKEZİ KUŞADASI OLSUN'Ancak geçen sürede alacaklılar, merkezde haciz işlemi yapmaya başlayınca KUTO Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler kurulları harekete geçti. Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden başlatılan kampanya ve oluşturulan gruplarda 'Kongre turizminin merkezi Kuşadası olsun' sloganı kullanıldı. Kuşadası'nın kongre turizminin merkezi olması halinde ilçe ekonomisinin gelişip büyüyeceğine dikkat çekilerek, tüm ilçe halkının desteği istendi. Ramazan Bayramı öncesi başlatılan kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulları olarak, atıl durumda bekleyen yaklaşık 500 milyon TL'lik bir yatırım olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'ni canlandırarak, ilçe ekonomisine kazandırmak amacı ile bu platformu kurduk. Kuşadası Efes Kongre Merkezi, açıldığından bu güne zayıf organizasyonlar dışında çok aktif çalışamamıştır. Bu konu ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ve bilgilendirmek için Kuşadası halkının desteğine ihtiyacımız vardır. En az Kuşadası Limanı kadar önem taşıyan KOMER, yeniden Kuşadası'na kazandırılmalıdır" denildi.Bayram tatili sonrası kampanyanın genişletilerek, amacına ulaşması için profesyonel bir yol haritası hazırlanacağı belirtildi.KUŞADASI EFES KONGRE MERKEZİ'NDE NELER VAR?Kongre turizmine yeni bir soluk getirmesi hedefiyle yapılan, 43 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük kongre merkezi olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nde; 2 bin 690 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, 45 ile 800 kişi kapasiteye sahip toplam 33 komite ve küçük toplantı odası yer alıyor. KOMER'de ayrıca 400'er metrekarelik 2 restoran, 7 bin metrekarelik sergi alanı da biliniyor. 6 bin metrekarelik terasta aynı anda 5 bin kişiye yemek organizasyonu yapılabiliyor. Efes Kongre Merkezi'nin büyük hissedarı TÜRSAB, yüzde 43 paya sahip. DÖSİM'in yüzde 33, Aydın Valiliği'nin yüzde 5'lik payla ortak olduğu KOMER'in diğer ortaklarını ise Kuşadası Belediyesi, KUTO ve turizmciler oluşturuyor.

Kaynak: DHA

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