Haberler » 3. Sayfa » Haber

Komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlüğe ilişkin 30 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

24.09.2019 14:06Komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlüğe ilişkin 30 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün, 2011 yılında düzenlenen komiser yardımcılığı sınavında yaptığı usulsüzlüklere yönelik Türkiye genelinde 30 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Sabah saat 06.00 itibariyle 22 ilde 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin tutuklu olduğu öğrenilirken, firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:53 İş yerinde uyuşturucu ticaretine tutuklama
16:53 Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
16:50 Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
16:40 Otobüsün altında kalan yaşlı adam metrelerce sürüklendi
16:37 Kırklareli'de 58 düzensiz göçmen yakalandı
16:29 Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole uçtu: 1 yaralı
16:27 Hız motoruyla uyuşturucu sevkiyatında 3 gözaltı