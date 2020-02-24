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Komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 1 tutuklama

Kırıkkale merkezli 6 ilde 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:22Komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 1 tutuklama
merkezli 6 ilde 2009'daki komiserliğe geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine geçtiğimiz hafta Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında, 11 kişiye gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.G., E.A., M.Y., A.O., C.G., M.Y, A.O,,Ö.A., A.G., A.D. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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