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Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı.

29.12.2019 01:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 01:06 Komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı
Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi PAEM Müdürlüğüne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi "http://www.pa.edu.tr" üzerinden duyuruldu.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numarası ile e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.
Yapılan açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olurken sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak.
Adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edebilecek.

Polis, Güncel

Kaynak: AA

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