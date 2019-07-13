13.07.2019 16:13
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Komiser yardımcısı silah temizlerken elinden vuruldu

Komiser yardımcısı silah temizlerken elinden vuruldu

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) görevli Komiser yardımcısı silah temizliği sırasında kazayla silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) görevli Komiser yardımcısı silah temizliği sırasında kazayla silahın ateş alması sonucu elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük POMEM'de görevli Komiser Yardımcısı Celalettin K., silah odasında silah temizliği yaptığı sırada namluda unutulan merminin ateş alması sonucu sol elinden yaralandı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri tarafından yaralı Komiser Yardımcısı Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun sol el avuç içini delip geçtiği Komiser Yardımcısı Celalettin K.'nın tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:33   Sandıklı'da araç yangını
17:31   Bebeği olacağını öğrenince kalp krizinden ölen babasının adını alan bebek, trafik kazasında...
17:23   Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
17:19   Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
17:14   İstanbul genelinde 'Huzur Uygulaması' yapıldı
17:14   MSB: "Irak'ın kuzeyinde 'Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın...
17:13   Isparta'daki Kara Havacılık Okulu'nda yangın