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Komiserlik sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 kişi serbest kaldı

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve 'komiserlik' sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı.

26.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:09Komiserlik sınavında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 kişi serbest kaldı
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve 'komiserlik' sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Adana ve Erzurum'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları değerlendirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 4'ünün etkinlik pişmanlıktan faydalandığı 15 şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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